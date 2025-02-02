Политика как он...
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Политика как она есть

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Нетаньяху обсудит с Трампом победу над ХАМАС

Нетаньяху обсудит с Трампом победу над ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил у трапа самолета при вылете в США, что намерен обсудить на «очень важной» встрече с президентом США Дональдом Трампом победу над радикальным палестинским движением ХАМАС, возвращение заложников, удерживаемых в секторе Газа, и борьбу с иранской осью.

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