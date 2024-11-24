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Эксперт назвал вдохновителей эмигрантских проектов по развалу России

Эксперт назвал вдохновителей эмигрантских проектов по развалу России

Украинские националисты на протяжении 80 лет пытаются разжигать сепаратизм в России, они и сейчас выступили в авангарде создания эмигрантской структуры, ставящей себе задачу развала страны по регионально-этническому принципу, заявил РИА Новости эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ, историк спецслужб Олег Матвеев.

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