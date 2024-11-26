Житья не стало от мошенников

Мошенники массово взламывают «Госуслуги» Жители Карелии продолжают попадать в сети обманщиков. Жительнице Пряжинского района позвонили лже-медики и сказали, что пора менять полис обязательного медицинского страхования.
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