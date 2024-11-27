«Она даже отчество моё не дала», – Андрей Аршавин рассказал о тайном шестом ребенке

В одном из свежих выпусков шоу «Карты, деньги, два мяча» знаменитый российский футболист и нынешний заместитель генерального директора петербургского «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин раскрывает неожиданную подробность своей личной жизни.