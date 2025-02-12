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Названы четыре района Москвы, где в январе упали цены на массовое жилье

Названы четыре района Москвы, где в январе упали цены на массовое жилье

Рязанский район стал первым по снижению цен на массовые новостройки за месяц В остальных столичных локациях снижения цен на массовые новостройки в первый месяц 2025 года не произошло Рязанский район возглавил рейтинг локаций Старой Москвы по темпам снижения цен на массовые новостройки за месяц.

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