Названы четыре района Москвы, где в январе упали цены на массовое жилье

Рязанский район стал первым по снижению цен на массовые новостройки за месяц В остальных столичных локациях снижения цен на массовые новостройки в первый месяц 2025 года не произошло Рязанский район возглавил рейтинг локаций Старой Москвы по темпам снижения цен на массовые новостройки за месяц.
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