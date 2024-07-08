Раскол в ЕР Тувы обернется потерей мандатов в Верховном Хурале

Региональное отделение «Единой России» в республике Тува рискует провалить выборы в Народный Хурал из-за конфликта между губернатором Владиславом Ховалыгом и депутатом Госдумы от региона Шолбаном Кара-оолом.
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