Комитет ГД одобрил ужесточение наказания за вооруженный мятеж

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроект, которым предлагается ужесточить наказание за участие в вооруженном мятеже вплоть до пожизненного лишения свободы.
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