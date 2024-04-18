Чудесное спасение: Пилот и его собака доплыли до берега после крушения самолета

Пилот и его собака благополучно доплыли до берега после падения самолета в океан. Газета Los Angeles Times сообщила, что неизвестный мужчина и его собака находятся в безопасности после того, как одномоторный самолет Piper PA-32 Cherokee Six, которым он управлял, упал в Тихий океан возле Ранчо Палос Вердес, штат Калифорния, передает tsn.