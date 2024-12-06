Horo.ru & Ignio.com: Овен. Еженедельный эротический гороскоп за 9 - 15 декабря

У Овнов намечается легкая интрижка, которая ни к чему особенному не приведет. Даже если дело все-таки дойдет до постели, вас не ждет какое-то сногсшибательное шоу, феерия сексуальности и брызжущий во все стороны фонтан эмоций – шаблонная близость, и только.