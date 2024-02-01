Певица Нюша снялась в сияющем платье

Певица Нюша показала поклонникам в Instagram видео, в котором предстала в откровенном образе. Перед камерой 33-летняя Нюша позировала в бежевом полупрозрачном платье-макси, под которое надела телесный комплект нижнего белья.
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