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Царьград

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Турция усиливает контакты с Москвой и Киевом для безопасности судов

Турция усиливает контакты с Москвой и Киевом для безопасности судов

Турция поддерживает связи с Москвой и Киевом для обеспечения безопасности судоходства в Черном море. Шторм протестов по поводу атак украинских беспилотников на гражданские суда обсуждается на высшем уровне, сообщает источник в турецком правительстве.

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