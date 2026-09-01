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Татар-информ

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Завод мостов КАМАЗа получил нового директора

Завод мостов КАМАЗа получил нового директора

С 1 сентября директором Завода мостов КАМАЗа назначен Андрей Жандаров, ранее этот пост занимал Максим Минеев, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе предприятия.

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