Рэпера Киллера Майка арестовали сразу после получения трех «Грэмми»

Журналист The Hollywood Reporter Крис Гарднер поделился в социальной сети X информацией о том, что хип-хоп исполнителя Киллера Майка арестовали сразу после того, как он получил три «Грэмми» на церемонии вручения.
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