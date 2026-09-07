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Рязанские новости

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В Рязанской области создали Попечительский совет Фонда капремонта

В Рязанской области создали Попечительский совет Фонда капремонта

Попечительский совет Фонда капремонта в Рязанской области возглавил зампред правительства Андрей Журко, состав утвержден на пять лет.

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