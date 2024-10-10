Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Зеленский уверяет: Отмена «Рамштайна» не окончательная – Киеву помогут ослабить Москву перед переговорами

Зеленский уверяет: Отмена «Рамштайна» не окончательная – Киеву помогут ослабить Москву перед переговорами

Отмененная из-за урагана в США встреча в формате «Рамштайн» состоится, но позже. Там будет обсуждаться, как усилить Украину (читай – военным путем ослабить Россию) перед тем, как начнутся переговоры Москвы и Киева.

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Комментарии
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Надежда
Никто не допустит прекращения войны, которая жизненно необходима западу в борьбе с такой наглобогатой Россией!(
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9 час.
Надежда
Русофобская евроопа настаивает на продолжении войны и потому приняла такое решение.  &quot;В Еврокомиссии исключили переговоры о членстве Киева в ЕС без Донбасса и Крыма&quot;!((😡
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9 час.
фарид сабиров
Кто то помнит что бы амеры не бросали (своих ) выкормышей ?История такого не помнит и не будет
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5 час.

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