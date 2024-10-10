Надежда Никто не допустит прекращения войны, которая жизненно необходима западу в борьбе с такой наглобогатой Россией!(

Надежда Русофобская евроопа настаивает на продолжении войны и потому приняла такое решение. "В Еврокомиссии исключили переговоры о членстве Киева в ЕС без Донбасса и Крыма"!((😡