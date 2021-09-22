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  • Kazak Gahi
    Эх, Россияне! Где ж Ваша гордость. Радуетесь, что доллар менее 64 рублей. Вот когда рубль будет 64 доллара, тогда ...Биржевой курс дол...

Обзор европейской сессии: иена-убежище немного ослабла

Обзор европейской сессии: иена-убежище немного ослабла

Валюты, чувствительные к риску, такие как австралийский доллар и китайский юань, подскочили, а иена-убежище немного ослабла в среду после того, как китайский гигант недвижимости Evergrande заявил, чтоВалюты, чувствительные к риску, такие как австралийский доллар и китайский юань, подскочили, а иена-убежище немного ослабла в среду после того, как китайский гигант недвижимости Evergrande заявил, что сделает предстоящую выплату купона по облигациям в юанях, развеяв непосредственные опасения по поводу дефолта.

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