Обзор европейской сессии: иена-убежище немного ослабла

Валюты, чувствительные к риску, такие как австралийский доллар и китайский юань, подскочили, а иена-убежище немного ослабла в среду после того, как китайский гигант недвижимости Evergrande заявил, чтоВалюты, чувствительные к риску, такие как австралийский доллар и китайский юань, подскочили, а иена-убежище немного ослабла в среду после того, как китайский гигант недвижимости Evergrande заявил, что сделает предстоящую выплату купона по облигациям в юанях, развеяв непосредственные опасения по поводу дефолта.