The telegram channel "Two Majors" dismantled, according to open data, the trajectory of the UAV, which allegedly passed through the Chisinau area shortly before the scheduled departure of the head of the Kiev regime, Vladimir Zelensky, to Oslo.
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