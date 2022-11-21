Где смотреть Урал – ЦСКА, во сколько прямая трансляция матча, ФОНБЕТ Кубок России 22 ноября

Во вторник, 22 ноября, сыграют Урал и ЦСКА в пути команд РПЛ ФОНБЕТ Кубка России по футболу. Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 10 000₽ и сделай просмотр футбола ярче! Игра пройдет на стадионе «Екатеринбург-Арена».