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Где смотреть Урал – ЦСКА, во сколько прямая трансляция матча, ФОНБЕТ Кубок России 22 ноября

Во вторник, 22 ноября, сыграют Урал и ЦСКА в пути команд РПЛ ФОНБЕТ Кубка России по футболу. Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 10 000₽ и сделай просмотр футбола ярче! Игра пройдет на стадионе «Екатеринбург-Арена».

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