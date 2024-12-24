Беспредел ВСУ, насилие и мародерство: что пережили жители Плёхова, побывав в оккупации Ольга БезродняяПожилая женщина, Любовь Николаевна, провела четыре месяца в оккупированном селе Плёхове Суджанского района Курской области, где каждый день возникала угроза жизни.