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Суд арестовал подозреваемого в нападении с ножом на женщину

Суд арестовал подозреваемого в нападении с ножом на женщину

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга, Невский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Шипилина, обвиняемого по п.

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