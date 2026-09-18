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Нижегородская правда

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Евгений Люлин проголосовал на выборах дистанционно

Евгений Люлин проголосовал на выборах дистанционно

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин принял участие в голосовании на выборах депутатов Государственной Думы IX созыва и регионального парламента VIII созыва.

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