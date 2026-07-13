Томми Робинсона назвали «полезным идиотом» после визита в Москву за счёт фонда Маска

В Великобритании разгорелась дискуссия после того, как выяснилось, что визит ультраправого активиста Томми Робинсона (настоящее имя — Стивен Яксли-Леннон) в Москву был профинансирован Musk Foundation — благотворительной организацией, созданной Илоном и Кимбалом Масками.
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