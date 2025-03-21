Прогноз погоды в Крыму на пятницу. • Симферополь: +10°, солнечно• Севастополь: +10°, облачно• Ялта: +10°, облачно• Алушта: +11°, ясно• Евпатория: +11°, облачно• Саки: +11°, облачно• Бахчисарай: +11°, солнечно• Джанкой: +11°, ясно• Судак: +10°, ясно• Феодосия: +9°, солнечно.
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