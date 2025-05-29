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В Амурской области жену участника СВО заселили в квартиру с гнилыми полами

В Амурской области жену участника СВО заселили в квартиру с гнилыми полами

В Амурской области жену участника спецоперации заселили в квартиру, непригодную для проживания.Жительница Бурейского округа Амурской области, супруга участника СВО обратилась в региональное отделение Народного фронта.

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