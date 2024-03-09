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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Генменеджер «Вашингтона» про обмен Кузнецова: «Нам будет его не хватать. Мы сделали все возможное, чтобы вернуть все на круги своя»

Напомним, вчера «Вашингтон» обменял 31-летнего российского форварда в «Каролину». «У нас было много разговоров с «Каролиной» о возможностях и о том, как [сделка] может выглядеть, и за четыре или пять дней все переросло в то, что произошло.

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