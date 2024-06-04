🔨 В Красноперекопске идёт строительство водоочистного комплекса Его мощность составит 15 тысяч кубометров в сутки.
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🔨 В Красноперекопске идёт строительство водоочистного комплекса Его мощность составит 15 тысяч кубометров в сутки.