В частном письме президенту США Байдену лоббисты полупроводниковой промышленности критикуют входящие правила экспорта

Несколько торговых организаций, включая Ассоциацию полупроводниковой промышленности (SIA) и Semiconductor Equipment Materials International, написали письмо уходящему президенту США Джо Байдену, выразив обеспокоенность новыми мерами экспортного контроля США, сообщает Reuters.
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