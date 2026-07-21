Русский Колоколъ Очередная предприимчивая дама всего за 20 000 рублей купила себе виртуальное путешествие на Крайний Северо-Восток, выкачав из бюджета полмиллиона рублей.
"На Чукотке дети выгодней": "новая гражданка" купила липовую прописку ради повышенных детских пособий
Комментарии
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Maxim
Вот - кто за это ответит!? С конфискатом имущества и отбыванием в ГУЛАГе, в Заполярье.. Программу соотечественников создавали под коренные этносы РФ! Обнулять проданные паспорта немедленно! Сколько денег по социалке на иностранцев потрачено! Кто уже помер - конфискат у наследников: зато - в ГУЛаг не поедут..
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ВераВерная
Эти басмачки прошаренные все лазейки уже освоили((( а главное, при их многодетности им удаётся избежать реального наказания. Так и будут с условным сроком жить дальше, рожая следующую страховку от статьи за мошенничество. Вот что мы имеем от нашей "дружбонародности" и веерной раздачи паспортов.
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