"На Чукотке дети выгодней": "новая гражданка" купила липовую прописку ради повышенных детских пособий

Вот - кто за это ответит!? С конфискатом имущества и отбыванием в ГУЛАГе, в Заполярье.. Программу соотечественников создавали под коренные этносы РФ! Обнулять проданные паспорта немедленно! Сколько денег по социалке на иностранцев потрачено! Кто уже помер - конфискат у наследников: зато - в ГУЛаг не поедут..

ВераВерная

Эти басмачки прошаренные все лазейки уже освоили((( а главное, при их многодетности им удаётся избежать реального наказания. Так и будут с условным сроком жить дальше, рожая следующую страховку от статьи за мошенничество. Вот что мы имеем от нашей "дружбонародности" и веерной раздачи паспортов.