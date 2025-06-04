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Одесса горит: «Герани» стерли с лица земли склады НАТО. Москва начала зачистку

Одесса горит: «Герани» стерли с лица земли склады НАТО. Москва начала зачистку

Лебедев: в Одессе уничтожены склады с «особыми» дронами Возмездие за украинские диверсии не замедлило себя ждать — в ночь на 3 июня Россия нанесла удары по ключевым объектам противника.

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Комментарии
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Сергей
Оно, конечно всё хорошо-что-то взрывается, что-то горит, летят беспилотники и ракеты целыми роями.... Но вот одно напрягает, одна фраза &quot;В ответ на...&quot;. Тут задаюсь вопросам, а если бы не было этого &quot;НА&quot;, что так же бы спокойно работал порт в Одессе, не горели бы складские комплексы в  Коротичах (Харьковская область), так бы и шароёбились хохлики из  12-й ОБрСпН імені Дмитра Вишневецького? По моему это уже навязло, может быть пора начинать хреначить безо всякого &quot;В ответ НА&quot;?
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21 час.
карюкалов вячеслав
Красиво начиналось.
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18 час.
виктор матвеев
Надежда только на российского солдата, именно он-штурмовик, танкист, артиллерист, ракетчик, дроновод разобьет врага и  добьется победы России.
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7 час.
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