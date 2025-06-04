Одесса горит: «Герани» стерли с лица земли склады НАТО. Москва начала зачистку

Сергей

Оно, конечно всё хорошо-что-то взрывается, что-то горит, летят беспилотники и ракеты целыми роями.... Но вот одно напрягает, одна фраза "В ответ на...". Тут задаюсь вопросам, а если бы не было этого "НА", что так же бы спокойно работал порт в Одессе, не горели бы складские комплексы в Коротичах (Харьковская область), так бы и шароёбились хохлики из 12-й ОБрСпН імені Дмитра Вишневецького? По моему это уже навязло, может быть пора начинать хреначить безо всякого "В ответ НА"?