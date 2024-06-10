В Финляндии рассказали о поставках Украине новейшего вооружения

Финляндия в рамках военной помощи поставляет Украине новейшие образцы вооружения. Об этом 9 июня сообщает информационный портал Yle со ссылкой на начальника управления военной экономики финских сил обороны Микко Хейсканена.
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