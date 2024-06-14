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Наёмник: в «Грузинском легионе» поддерживают Саакашвили

Наёмник: в «Грузинском легионе» поддерживают Саакашвили

Боевики «Грузинского национального легиона»*, который воюет на стороне ВСУ, поддерживают бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, наёмники получали финансирование от его партии, сообщил на допросе один из пойманных боевиков.

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