Наёмник: в «Грузинском легионе» поддерживают Саакашвили

Боевики «Грузинского национального легиона»*, который воюет на стороне ВСУ, поддерживают бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, наёмники получали финансирование от его партии, сообщил на допросе один из пойманных боевиков.
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