Детсады Северодвинска присоединяются к проекту «Комфортное Поморье»

Как рассказала старший воспитатель Елена Бережная, которая является инициатором проекта, на территории второго корпуса детского сада «Сказка», расположенного по адресу: улица Лесная, 55а, необходимо обустроить спортивную площадку— Сейчас там просто заасфальтированная поверхность, — сказала она.