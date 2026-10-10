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ГТРК Татарстан

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Новые удары по району ТЭЦ-6 в Киеве нанесли Вооруженные силы Российской Федерации

Новые удары по району ТЭЦ-6 в Киеве нанесли Вооруженные силы Российской Федерации. Об этом сообщил военный корреспондент ИС «Вести» Евгений Поддубный в своем канале в мессенджере MAX.

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