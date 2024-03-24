Серии «Спартака» с «Металлургом» и «Авангарда» с «Локомотивом» возобновятся 26 марта, СКА и «Автомобилист» сыграют 25-го

Опубликовано полное расписание до конца второго раунда Кубка Гагарина. Ближайшие матчи серий «Металлург» — «Спартак» и «Авангард» — «Локомотив», которые были перенесены из-за теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», состоятся во вторник, 26 марта, в Москве и Омске соответственно, сообщает сайт КХЛ.