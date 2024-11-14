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ВСУ бегут из Купянска, российские бойцы уничтожили бригаду противника в курском приграничье: карта СВО

ВСУ бегут из Купянска, российские бойцы уничтожили бригаду противника в курском приграничье: карта СВО

ВС РФ поразили военную колонну ВСУ, которая направлялась в Курскую область. Фото: Министерство обороны Украины8377 прочтений Вчера Российские войска уничтожили вражескую военную колонну в Сумской области Украины, которая граничит с Курской областью, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

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