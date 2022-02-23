В Германии санкции ЕС против России назвали «умеренными»

Евросоюз отреагировал на признание Москвой независимости Донецкой и Луганской народных республик «умеренно», заявил исполнительный директор Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс 23 февраля в эфире радиостанции Hessischer Rundfunk.
Евросоюз отреагировал на признание Москвой независимости Донецкой и Луганской народных республик «умеренно», заявил исполнительный директор Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс 23 февраля в эфире радиостанции Hessischer Rundfunk.
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