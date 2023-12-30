У Пашиняна и Алиева оказался один “новогодний подарок” на двоих

Политические проекты глав Армении и Азербайджана на 2024 год идентичны, утверждает политолог Бениамин МатевосянНаступающий 2024-й будет не менее сложным, чем нынешний 2023-й, с учётом политических процессов, разворачивающихся на Южном Кавказе в конце уходящего года.
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