Благоустройство Крупской: Подрядчика оштрафуют за невыполнение работ

Прошло совместное выездное совещание по благоустройству ул. Крупской общественной комиссии по реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» под руководством председателя Думы Братска Ларисы Павловой, заместителя министра жилищной политики и энергетики Иркутской области Дмитрия Касьяненко, заместителя мэра Братска по строительству и городскому хозяйству Егора Луковникова.