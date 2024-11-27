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На чьих ошибках учится правительство России?

На чьих ошибках учится правительство России?

Трудовые мигранты. Фото: Виталий Аньков / Sputnik Народная мудрость «умные учатся на чужих ошибках, дураки — на своих» сегодня кажется недостаточно полной.

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Комментарии
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О
Ольга
Никогда не поверю, что русский мужик откажется от зарплаты 150 тыс. рублей!! (как предлагают мигрантам).  Тогда в чем проблема, почему русскому строителю предпочитают пришельца???
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3 час.
Людмила Свириденко
А, если мигранты потребуют, чтобы правительство России на вокзале их встречало, им штаны снимало и в задницу целовало, наши как, подпишут такой закон?
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58 мин.
ВУ
Владимир Уфимцев
Легко... потому что это правительство, где одни евреи - не наше...
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29 мин.

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