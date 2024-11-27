На чьих ошибках учится правительство России?

О Ольга Никогда не поверю, что русский мужик откажется от зарплаты 150 тыс. рублей!! (как предлагают мигрантам). Тогда в чем проблема, почему русскому строителю предпочитают пришельца???

Людмила Свириденко А, если мигранты потребуют, чтобы правительство России на вокзале их встречало, им штаны снимало и в задницу целовало, наши как, подпишут такой закон?