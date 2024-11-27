Трудовые мигранты. Фото: Виталий Аньков / Sputnik Народная мудрость «умные учатся на чужих ошибках, дураки — на своих» сегодня кажется недостаточно полной.
На чьих ошибках учится правительство России?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
О
Ольга
Никогда не поверю, что русский мужик откажется от зарплаты 150 тыс. рублей!! (как предлагают мигрантам). Тогда в чем проблема, почему русскому строителю предпочитают пришельца???
Ответить
3 час.
Людмила Свириденко
А, если мигранты потребуют, чтобы правительство России на вокзале их встречало, им штаны снимало и в задницу целовало, наши как, подпишут такой закон?
Ответить
58 мин.
ВУ
Владимир Уфимцев
Легко... потому что это правительство, где одни евреи - не наше...
Ответить
29 мин.
Свежие комментарии