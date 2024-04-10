Зачем Берия предлагал отдать США советскую зону в Берлине и ГДР?

Недавно в российских СМИ появилась новость о том, что наши сенаторы предложили президенту страны Владимиру Путину денонсировать соглашения 1991 года об объединении ФРГ и ГДР в одно унитарное государство — Германию, в том виде, в котором мы её знаем сегодня.