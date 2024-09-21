Расставание отменяется? Лопес и Аффлек вместе отводят детей в школу

Пара, известная как "Беннифер", воссоединилась во второй раз на фоне своего развода. Всего через несколько дней после совместного обеда в Беверли-Хиллз они появились вместе на вечере, посвященном началу учебного года.
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