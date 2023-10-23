New Statesman: единство ЕС даст трещину из-за антироссийских санкций

Антироссийские санкции в большей степени навредили Евросоюзу, чем России. Из-за отсутствия общей стратегии и недооценки трат на восстановление Украины по завершении конфликта в сообществе произойдет раскол, предупредил в статье New Statesman немецкий журналист Вольфганг Мюнхау.
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