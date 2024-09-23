Расчет беспилотного летательного аппарата группировки войск «Днепр» выявил и уничтожил артиллерийское орудие ВСУ на Каховском направлении

Выполнив доразведку цели, расчет разведывательного беспилотника оперативно передал ее координаты на командный пункт, где было принято решение о точечном огневом воздействии по орудию противника барражирующим боеприпасом «Ланцет».
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