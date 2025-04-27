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Закон, порядок, государство

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Сборная команда ЦФО завоевала «Кубок МЧС России по самбо»

Сборная команда ЦФО завоевала «Кубок МЧС России по самбо»

В Подмосковном Домодедово состоялись всероссийские соревнования «Кубок МЧС России по самбо». Участвовали 65 сильнейших спортсменов ведомства, представляющие 7 федеральных округов Российской Федерации и 2 образовательные организации высшего образования МЧС России.

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