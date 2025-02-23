В Ростовской области арестовали советника губернатора

Решение о заключении под стражу советника губернатора Ростовской области Виктора Гончарова принял Ленинский районный суд Ростова-на-Дону, сообщает 23 февраля ТАСС «Суд постановил избрать Гончарову меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — вынес вердикт судья.