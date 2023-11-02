На российском рынке без предварительного анонса стартовали продажи 7-местного гибридного минивэна Hongqi HQ9

В местных автосалонах становится намного больше роскошных автомобилей. На днях стало известно о появлении у дилеров Hongqi HQ9 2023, который отличается не только крупными размерами, но и премиальной внешностью, а также соответствующим оснащением.
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