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Овечкин о концерте Басты и Гуфа: «Спасибо им, что взяли меня на сцену. 70 тысяч человек, шикарная атмосфера – просто бомба»

Нападающий « Вашингтона » Александр Овечкин поделился эмоциями от  посещения концерта Басты и Гуфа, который прошел в «Лужниках».

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