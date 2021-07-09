Чем цикорий отличается от кофе

Несмотря на тот факт, что этот напиток действительно очень похож на кофе, он не содержит кофеина. Зачем же тогда его пить? Пробовали ли вы когда-нибудь цикорий? А готовы ли вы заменить им кофе? Цикорий — это растение с симпатичными голубыми цветами.