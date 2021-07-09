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Чем цикорий отличается от кофе

Чем цикорий отличается от кофе

Несмотря на тот факт, что этот напиток действительно очень похож на кофе, он не содержит кофеина. Зачем же тогда его пить? Пробовали ли вы когда-нибудь цикорий? А готовы ли вы заменить им кофе? Цикорий — это растение с симпатичными голубыми цветами.

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Nataly Lakhova
Только начинаю пить цикорий, и тут же прекращаю, начинает сразу же учащенно биться сердце. После кофе нужно пропить с месяц и очень крепкий, чтобы забилось , так учащенно сердце. У меня подозрения, что цикорий выпускают не чистый, что то в него добавляют.

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