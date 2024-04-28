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Колосков: «Зениту» придётся очень постараться, чтобы обыграть «Динамо»

Колосков: «Зениту» придётся очень постараться, чтобы обыграть «Динамо»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от матча между «Динамо» и «Зенитом» в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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