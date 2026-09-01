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Пятый канал

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В «ОпореРоссии» рассказали о мерах поддержки для продавцов на Wildberries и Ozon

В «ОпореРоссии» рассказали о мерах поддержки для продавцов на Wildberries и Ozon

Для продавцов, осуществляющих деятельность на Wildberries и Ozon, предусмотрены меры государственной помощи в виде налоговых отсрочек и расширенного страхования рисков.

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